Бояринцев: «Спартаку» нельзя отпускать Зиньковского»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Денис Бояринцев высказался относительно возможного ухода полузащитника Антона Зиньковского из «народной команды».

«Зиньковский - один из лучших атакующих игроков «Спартака». Он самый яркий полузащитник. Его никак нельзя отпускать в «Локомотив». Для «Спартака» это однозначно будет потеря», - приводятся слова Бояринцева на страницах издания «РБ Спорт».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Зиньковский поучаствовал в 28 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Вместе с «красно-белыми» Антон стал бронзовым призером чемпионата России.