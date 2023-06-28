Канчельскис высказался о назначении Мажича

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении нового главы департамента судейства РФС. На этот пост был назначен бывший сербский арбитр Милорад Мажич.

«Сейчас у всех мысль, что он наведёт порядок, и судьи начнут нормально выполнять свою работу. Хочется верить, что так и будет. Никому не нравится говорить об ужасном судействе», - приводятся слова Канчельскиса на страницах издания «РБ Спорт».

О назначении Мажича было объявлено вчера, 27 июня. Контракт специалиста с Российским футбольным союзом рассчитан на два года. В четверг, 29 июня, новый руководитель должен прилететь в Москву.