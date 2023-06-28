Подготовка команд чемпионата России к новому сезону: «Спартак» сменил Эмираты на Тарасовку

Ориентировочно за месяц до стартового поединка в РПЛ все клубы приступили к подготовке к сезону-2023/24. Уже перед началом прошлого сезона отмечалась чёткая ориентация клубов на российское место летней дислокации. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как и где готовятся клубы РПЛ к новому сезону.

За Турцию голосует «Оренбург»

Летом 2022 года, за исключением «Оренбурга», клубы, а точнее представители их тренерских штабов, выбрали местом подготовки свои собственные базы. Южноуральский клуб, помня о том, что находится в степном краю, на границе с Казахстаном, где нередки случаи, когда столбик термометра переваливает за отметку +40 градусов, отправился в край мечетей. Вот и на этот раз, несмотря на то, что клуб принял новый наставник, руководство не стало изменять себе. В этот предсезонный сбор Ярошик и Ко расквартируются на базе футбольного клуба «Фенербахче», который становится своеобразным «турецким домом «Газпрома». В то время как хозяева базы будут проводить предсезонный турнир с участием других клубов – партнёров главного экспортёра углеводородного топлива в Европе, на турецких берегах российско-аргентинская диаспора РПЛ проведёт два сбора. Первый – с 26 июня по 7 июля и второй – с 10 по 16 июля. Далее коллектив-открытие минувшего сезона в РПЛ вернётся в родной город. На сборах команда проведёт шесть контрольных матчей, причём в одном из них встретится с иранским «Трактором», который год назад тренировал Курбан Бердыев.

«Зенит» – в Удельном, ЦСКА – в Новогорске, «Спартак» – в Тарасовке

Вдали от аэропорта

Чемпион приступил к подготовке 23 июня на своей базе в Удельном парке. На собранном руководством клуба турнире Семак и К1 июля померится в мастерстве с «Нефтчи» из Баку, 4 июля – с «Црвена Звездой» и 9 июля – с «Фенербахче». А вот ЦСКА оба своих сбора проведёт в Подмосковье: первый – в Новогорске, с 26 июня по 4 июля, а второй – на базе в Ватутинках, с 7 по 14 июля. На 4 июля на «ВТБ Арене» запланирован спарринг с «Нефтехимиком». Только на 29 июня запланировал первую полноценную тренировку. Накануне, правда, пройдёт тест на выносливость у футболистов «Спартака». Всё это состоится в родной Тарасовке (а не в пятизвёздочном отеле в ОАЭ), как и весь период перед стартовым домашним поединком с «Оренбургом».

Клубы, чьи бюджеты скромнее, не стали искушать судьбу. «Ростов», который, как и «Краснодар» и «Факел», в чьих городах аэропорты закрыты с 24 февраля 2022 года, разумеется, не стал лишний раз встречаться с железнодорожными перронами и проведёт сборы на своих базах. Видимо, наставнику национальной сборной Валерию Карпину «запало» поражение 6 мая на своём стадионе от «Факела», которое, как потом оказалось, стоило его клубу медалей, причём не только серебряных, но и бронзовых. 9 и 15 июля Карпин и Евсеев дважды (надеемся) пожмут друг другу руки в технической зоне, а спустя неделю ещё и в первом туре…

Соперники – россияне

Столичный «Локомотив», отказавшись от выезда за рубеж, разумеется, выбрал себе в спарринги коллективы из низших российских дивизионов и встретится с «Иртышом» из Омска и астраханским «Волгарем» на базе в Баковке. «Динамо» в Новогорске сойдётся со «СКА – Хабаровск», а «Пари НН» – с ивановским «Текстильщиком». У себя в Самаре подопечные Осинькина сыграют с вернувшимися в Первую лигу соседями из Саратова, которых готовит экс-полузащитник «Спартака», «Рубина» и «Носты» Денис Бояринцев. И уже накануне старта 16 июля «Крылья Советов» встретятся с «Уралом». «Ахмат» готовится к сезону в Кисловодске, где уже сыграл с махачкалинским «Динамо» (1:1).