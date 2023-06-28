Хохлов рассказал, что нужно менять в российском судействе

Наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о назначении нового главы департамента судейства Российского футбольного союза. На этот пост был назначен сербский специалист Милорад Мажич.

«Хотелось бы, чтобы всё изменилось к лучшему. Многие вещи нужно менять, качество судейства, уменьшать длительность просмотра VAR. Не должно быть такого, что одинаковые эпизоды в разных матчах трактуются по-разному», - передает слова Дмитрия Metaratings.ru.

О назначении Мажича было объявлено во вторник, 27 июня. Он заключил контракт с РФС на два года. Завтра, 29 июня, сербский специалист прилетит в Москву и начнет работу.