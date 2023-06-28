Игрок «Зенита» Ду Кейрос назвал своего кумира в футболе

Новоиспеченный игрок петербургского «Зенита» Ду Кейрос назвал своего кумира в футболе. Он выделил соотечественника Роналдо, известного по выступлениям за мадридский «Реал» и сборную Бразилии.

«Мой футбольный кумир? Этот футболист не выступал на моей позиции, но я всегда восхищался им и всем, что с ним происходило, – это Роналдо. Конечно, он – феномен!», - передает слова футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».

В минувшем сезоне петербургский клуб стал чемпионом России. Это пятый подряд титул для команды Сергея Семака.