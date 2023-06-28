Чанов высказался о возможном переходе Чалова в «Марсель»

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов оценил перспективы нападающего «армейцев» Фёдора Чалова во Франции.

«Почему бы Чалову не попробовать себя во Франции. Тем более, что он в Швейцарии уже поиграл. А судить о том, как он себя проявит в «Марселе», сейчас сложно. В той же французской лиге Александру Головину, когда он перешел в «Монако», понадобилось время на адаптацию», — заявил экс-вратарь сборной СССР, чьи слова приводит Vrognoze.ru. По его мнению, будущее Фёдора зависит исключительно от него, положительно высказавшись об интересе к нападающему от клуба одного из крупнейших турниров Европы.

Напомним, что Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. Ранее появилась информация об интересе к форварду сборной России со стороны «Марселя» и греческого ПАОКа.