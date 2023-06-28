Барбоза: Теоретически Сперцян готов к Европе

Известный агент Паулу Барбоза оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейском футболе.

«Готов Сперцян к Европе? Чисто теоретически любой игрок готов. Зависит от того, хочет ли сам Эдуард и заинтересован ли «Краснодар» продавать игрока. Впереди еще июль и август, не все сделки начинаются сейчас, что-то будет попозже», — заявил агент, чьи слова приводит Metaratings. По его мнению, переезд любого футболиста Российской премьер-лиги в Европу возможен даже при текущей политической ситуации, поскольку такие вопросы остаются лишь в спортивной сфере.

Напомним, что в прошедшем сезоне Эдуард Сперцян был признан лучшим полузащитником РПЛ, забив 10 голов при 12 ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего хавбека в 12 миллионов евро.