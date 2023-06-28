Деменко: У Чалова есть потенциал, чтобы показать себя во Франции

Бывший игрок многих клубов Премьер-лиги Максим Деменко высказался о возможном переезда форварда ЦСКА Фёдора Чалова во Францию.

«Он поиграл в Швейцарии за «Базель». Но «Марсель» — это команда другого уровня. Поэтому сложно быть уверенным, что Фёдор там сразу заиграет. У Чалова есть потенциал для того, чтобы проявить себя в чемпионате Франции», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание Vprognoze.ru. По мнению экс-футболиста «Зенита», «Спартака» и «Краснодара», для любого футболиста в новом клубе многоезависит от одноклубников и тренера.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном переходе 25-летнего Чалова в «Марсель». Портал Transfermarktоценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.