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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: У Чалова есть потенциал, чтобы показать себя во Франции

28 Июня 2023 • 03:00 Комментировать

Бывший игрок многих клубов Премьер-лиги Максим Деменко высказался о возможном переезда форварда ЦСКА Фёдора Чалова во Францию.

«Он поиграл в Швейцарии за «Базель». Но «Марсель» — это команда другого уровня. Поэтому сложно быть уверенным, что Фёдор там сразу заиграет. У Чалова есть потенциал для того, чтобы проявить себя в чемпионате Франции», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание Vprognoze.ru. По мнению экс-футболиста «Зенита», «Спартака» и «Краснодара», для любого футболиста в новом клубе многоезависит от одноклубников и тренера.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном переходе 25-летнего Чалова в «Марсель». Портал Transfermarktоценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марсель Максим Деменко Фёдор Чалов
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