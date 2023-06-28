Бразильский полузащитник «Зенита» Венделможет вернуться на родину этим летом.

По информации издания Time doPovo, один из лидеров «сине-бело-голубых» ведет переговоры с двумя бразильскими клубами, а именно с «Фламенго» и «Коринтиансом». Возможные условия сделки не разглашаются. Ранее появилась информация о заинтересованности «Фенербахче» к услугам полузащитника.

Напомним, что Венделвыступает за «Зенит» с 2020 года. В Санкт-Петербурге бразилец выиграл три золотые медали Российской премьер-лиги. В 88 матчах в футболке «сине-бело-голубых» хавбек забил 15 голов при 13 ассистах. Портал Transfermarktоценивает стоимость 25-летнего полузащитника в 24 миллиона евро.