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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два бразильских клуба интересуются Венделом слухи

28 Июня 2023 • 02:53 Комментировать
Фламенго
...
Форталеза Сеара
02.07 00:30

Бразильский полузащитник «Зенита» Венделможет вернуться на родину этим летом.

По информации издания Time doPovo, один из лидеров «сине-бело-голубых» ведет переговоры с двумя бразильскими клубами, а именно с «Фламенго» и «Коринтиансом». Возможные условия сделки не разглашаются. Ранее появилась информация о заинтересованности «Фенербахче» к услугам полузащитника. 

Напомним, что Венделвыступает за «Зенит» с 2020 года. В Санкт-Петербурге бразилец выиграл три золотые медали Российской премьер-лиги. В 88 матчах в футболке «сине-бело-голубых» хавбек забил 15 голов при 13 ассистах. Портал Transfermarktоценивает стоимость 25-летнего полузащитника в 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Коринтианс трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел
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ФЛАМЕНГО ФОРТАЛЕЗА СЕАРА
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