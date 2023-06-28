Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: Малком на голову выше всех в РПЛ с запасом

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, какой футболист его больше всех впечатлил в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги.

Игрок выделил нападающего питерского «Зенита» Малкома, который по мнению Ежова, выше всех в чемпионате с запасом, ведь он не глупый бегунок, а достаточно умный футболист, у которого хорошо поставлены техника и удар.

«Сейчас, например, он ездил в сборную Бразилии, какие то голевые действия там делал. Он со всеми там на одном уровне плюс минус», - приводит слова Ежова «Матч ТВ».

Напомним, что Малком был признан лучшим игроком сезона-2022/23 РПЛ.