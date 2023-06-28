Салихова: «Я желаю Максимилиано Кофрие стать гордостью «Спартака», «Клермона» и национальной сборной Бельгии»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о продаже бельгийского защитника в французский «Клермон».

Салихова считает Кофрие талантливым футболистом, который стал жертвой блогеров и журналистов, ведь все понимали, что это её трансфер, поэтому ненависть к ней транслировали на игрока.

Она также отметила, что Кофрие вместе Самуэлем Жиго могли бы стать крепкой связкой.

«Он не покинул клуб, не сбежал, разорвав контракт, а дал заработать на трансфере. Я желаю Максимилиано Кофрие стать гордостью «Спартака», «Клермона» и национальной сборной Бельгии», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что Кофрие провёл прошедший сезон в французском клубе в аренде, а вчера, 27 июня, стало известно, что он подписал полноценный контракт, а сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.