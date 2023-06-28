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Корнеев – о возможном уходе Чалова в «Марсель»: Если это 100% интерес, то ему нужно переходить

28 Июня 2023 • 00:03 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался об информации, что в услугах форварда столичного клуба Фёдора Чалова заинтересован «Марсель».

Эксперт отметил, что, если интерес действительно присутствует, то ему нужно обязательно уходить. 

«Понятно, что если москвичи будут продавать, то они запросят не менее 10 миллионов евро. Думаю, что «Марсель» сможет себе позволить такую сумму, но пока это все звучит только на уровне слухов», - заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Контракт Чалова со столичным клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Ранее нападающий выступал за швейцарский «Базель».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марсель Игорь Корнеев Фёдор Чалов
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