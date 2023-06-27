Джикия рассказал, что постарается изменить в себе в новом сезоне

Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия рассказал, с какой своей чертой будет бороться в новом сезоне, который стартует менее чем через месяц. Это эмоциональность.

Напомним, что в заключительном матче прошлого сезона для «Спартака» в РПЛ Джикия позволил себе накричать на арбитра, в итоге получил дисквалификацию на первый матч «красно-белых» в сезоне.

«Что касается моего проявления эмоций в конце прошлого сезона, думаю, что это не может повториться в новом сезоне», - рассуждает спартаковец в интервью для «Матч ТВ».

Ранее Джикия рассказал подробности своего отпуска и заявил, что вернулся из него с лишним весом.