Корнеев назвал условие, при котором «Спартак» может лучше выступить в следующем сезоне

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев рассказал, при каком условии столичный «Спартак» может выступить лучше в следующем сезоне.

Специалист отметил, что сезоне-2022/23 у «красно-белых» были проблемы в центре поля, к тому же у них было достаточное количество экспериментов.

«Нужно определить костяк, с которым нужно продолжать играть. Если они точечно усилятся, то проведут следующий сезон лучше, — заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» занял третье место в турнирной таблице по итогам чемпионата, уступив ЦСКА четыре очка.