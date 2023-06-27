Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: Кузяев вернется в «Зенит», если не договорится с другими клубами слухи

27 Июня 2023 • 23:12 Комментировать

Российский полузащитник Далер Кузяев вернётся в питерский «Зенит», если не сможет договориться с другими клубами.

По данным Metaratings.ru, футболист обсудил этот вопрос с руководством команды с берегов Невы, и было принято решение: если Кузяев не найдет себе зарубежный клуб, то сможет вернуться в стан «сине-бело-голубых».
Напомним, что контракт 30-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня.

В прошедшем сезоне Кузяев принял участие в 35 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее он выступал за грозненский «Ахмат».
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
00:03 · Россия. Премьер-лига
Мор рассказал, какие усиления нужны «Спартаку»
00:03 · Россия. Премьер-лига
Корнеев – о возможном уходе Чалова в «Марсель»: Если это 100% интерес, то ему нужно переходить
27 Июня
23:35 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, что постарается изменить в себе в новом сезоне
23:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Хочется, чтобы Бакаев играл, был счастлив и улыбался»
23:20 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал условие, при котором «Спартак» может лучше выступить в следующем сезоне
23:12 · Россия. Премьер-лига
Источник: Кузяев вернется в «Зенит», если не договорится с другими клубами слухи
23:02 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Динамо» Фомин рассказал о целях клуба на следующий сезон
22:58 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил об уходе Селявы официально
22:41 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Динамо» логично продлило контракт с Паршивлюком»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Головин: «При первой возможности стараюсь приехать в Калтан» 1
22:17 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Локомотива» продолжит карьеру в «Нефтехимике» официально
22:12 · Россия. Премьер-лига
«Факел» интересуется полузащитником «Рубина»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Наумов высказался о календаре «Локомотива»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ростова» рассказал, как сорвался его переход в «Аякс»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Торпедо» назвал главную причину вылета клуба из РПЛ
Все новости
Рекомендуем