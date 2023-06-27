Российский полузащитник Далер Кузяев вернётся в питерский «Зенит», если не сможет договориться с другими клубами.

По данным Metaratings.ru, футболист обсудил этот вопрос с руководством команды с берегов Невы, и было принято решение: если Кузяев не найдет себе зарубежный клуб, то сможет вернуться в стан «сине-бело-голубых».

Напомним, что контракт 30-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня.

В прошедшем сезоне Кузяев принял участие в 35 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее он выступал за грозненский «Ахмат».

