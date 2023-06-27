Капитан «Динамо» Фомин рассказал о целях клуба на следующий сезон

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о задачах столичного клуба в предстоящем сезоне.

«Для меня лично цель — чтобы команда шла успешно. Хочется бороться за медали и Кубок», - приводит слова Фомина Sport24.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «бело-голубые» расположились на девятой строчке в турнирной таблице.

В межсезонье новым главным тренером «Динамо» стал чешский специалист Марцел Личка, который ранее возглавлял «Оренбург».

В первом туре сезона-2023/24 РПЛ москвичи сыграют на своём поле против «Краснодара».