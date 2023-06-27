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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» объявил об уходе Селявы официально

27 Июня 2023 • 22:58 Комментировать
Ростов
...
Факел
22.07 15:00

«Ростов» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды белорусского опорника Александра Селявы. Футболист выступал за донской клуб на протяжении полутора лет – с января 2022 года.

В минувшем сезоне на счету 31-летнего игрока 18 выходов на поле за ростовчан во всех турнирах, в них ему удалось забить единственный раз – в ворота «Спартака».

Напомним, что «Ростову» по итогам сезона в РПЛ не удалось завоевать медали – команда Валерия Карпина финишировала на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее в «Ростове» подтвердили, что норвежский легионер клуба Матиас Норманн вернётся в клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Селява
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