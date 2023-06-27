«Ростов» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды белорусского опорника Александра Селявы. Футболист выступал за донской клуб на протяжении полутора лет – с января 2022 года.

В минувшем сезоне на счету 31-летнего игрока 18 выходов на поле за ростовчан во всех турнирах, в них ему удалось забить единственный раз – в ворота «Спартака».

Напомним, что «Ростову» по итогам сезона в РПЛ не удалось завоевать медали – команда Валерия Карпина финишировала на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее в «Ростове» подтвердили, что норвежский легионер клуба Матиас Норманн вернётся в клуб.