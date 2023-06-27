Пименов: «Динамо» логично продлило контракт с Паршивлюком»

Некогда российский форвард, а сейчас телеэксперт Руслан Пименов оценил продление контракта столичным «Динамо» с защитником Сергеем Паршивлюком. О сделке московский клуб объявил во вторник.

«Ветераны очень нужны команде. Так что продление контракта «Динамо» с Паршивлюком выглядит логичным», - рассуждает Пименов для «Матч ТВ».

Напомним, Паршивлюк выступает за «Динамо» с лета 2019 года. В минувшем сезоне он вышел на поле за свой клуб 23 раза, забил один гол и отдал ассист.

Ранее экс-динамовец Олег Терёхин предположил, что не последнюю роль в сохранении динамовцами Паршивлюка сыграл новый наставник «бело-голубых» - чех Марцел Личка.