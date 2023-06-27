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Головин: «При первой возможности стараюсь приехать в Калтан»

27 Июня 2023 • 22:26 Комментировать (1)

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился своими мыслями о приезде в родной город – Калтан. Этот небольшой городок находится в Сибири в Кемеровской области.

«Это город, где я родился и вырос, здесь я испытываю особые чувства и эмоции. Это мой дом, здесь живут мои родные и близкие. При первой возможности еду сюда», - делится чувствами Головин с «Матч ТВ».

Ранее мы сообщали, что российский легионер «Монако» даже сыграл в товарищеском матче и раздал автографы местным любителям футбола.

«Для меня это такой же шанс получить позитив и хорошее настроение», - добавляет звезда монегасков.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Головин
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Комментарии (1)
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TEREX
27 Июня 2023 в 22:33
этот город называется КАЛТАН..))
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