Столичный «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о том, что молодой полузащитник, воспитанник клубной академии Максим Петров продолжит свою карьеру в клубе Первой лиги – нижнекамском «Нефтехимике».

Минувший сезон 22-летний полузащитник провёл в составе бронзового призёра Первой лиги – владикавказской «Алании». В 21 матче в рамках турнира он отличился тремя голами и ассистом.

«Желаем футболисту стабильной игры в новом клубе и успехов в дальнейшей карьере», - заключает пресс-служба «Локомотива».

По данным Transfermarkt, компенсация «Локомотиву» за переход футболиста составила 30 тыс. евро.