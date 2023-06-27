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«Факел» интересуется полузащитником «Рубина»

27 Июня 2023 • 22:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Воронежский «Факел» отправил официальный запрос в казанский «Рубин» по Руслану Безрукову. Этот 21-летний футболист может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и на правом фланге атаки.

Как сообщает Metaratings, воронежцы нацелены на то, чтобы взять молодого футболиста в аренду.

Контракт связывает Безрукова с «Рубином» до окончания сезона-2025/26. Пополнил казанскую команду футболист год назад, перейдя из «Нефтехимика». В минувшем сезоне он отличился за «Рубин» всего одним голом, а также одной голевой передачей в 24 официальных матчах.

Ранее «Факел» подтвердил уход из клуба своего лучшего бомбардира.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Факел Руслан Безруков трансферы футбола - лето 2023
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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