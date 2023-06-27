Наумов высказался о календаре «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал свое мнение о стартовом календаре команды в новом сезоне РПЛ.

Наумов отметил, что у «Локомотива» хороший календарь в стартовых турах. Он считает, что матч против ЦСКА в 3-м туре позволит оценить готовность команды к сезону. Однако Наумов выразил свою озабоченность относительно первой игры с «Рубином» на домашнем поле.

«Он играть будет от обороны. И «Локомотиву» будет очень сложно», – сказал Наумов в интервью изданию «РБ Спорт».

Матч с «Факелом» на выезде также не будет легкой задачей для «Локомотива», но Наумов верит, что команда сможет справиться с воронежцами.