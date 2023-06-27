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Форвард «Ростова» рассказал, как сорвался его переход в «Аякс»

27 Июня 2023 • 21:59 Комментировать

Форвард «Ростова» Максим Турищев рассказал о сорвавшемся переходе в амстердамский топ-клуб – «Аякс». Всеми виной пандемия коронавируса и последовавшие ограничения на перемещение, которые охватили мир.

«Я ездил туда в 2019 году. За мной следили скауты клуба, рассматривали для молодежной команды. Переговоры с моей стороной вёл Шак Сварт. Но коронавирус в 2020 году подпортил планы многим людям, в том числе и мне», - делится Турищев с «Матч ТВ», добавляя, что ему для перехода нужно было дождаться совершеннолетия – на тот момент ему было всего 17 лет.

Прошедший сезон 21-летний форвард провёл в покинувшем РПЛ «Торпедо», сыграв за клуб в 28 матчах и оформив три голевых паса.

Экс-игрок «Торпедо» назвал главную причину вылета клуба из РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ростов Максим Турищев
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