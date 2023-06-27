Экс-игрок «Торпедо» назвал главную причину вылета клуба из РПЛ

Бывший игрок столичного «Торпедо», нападающий «Ростова» Максим Турищев поразмышлял о вылете «автозаводцев» из РПЛ всего сезон спустя после возвращения в элиту. И назвал главную причину этого несчастья.

«Думаю, дело в частой смене тренеров. Не успевали наигрывать определенные связки, изменялась игровая схема, футболисты не на своих позициях играли», - заявил Турищев «Матч ТВ», добавив, что играл в минувшем сезоне при основной позиции центрфорварда даже крайнего нападающего и латераля.

«Торпедо», напомним, заняло последнее место в РПЛ и вылетело в Первую лигу, набрав всего 13 баллов.