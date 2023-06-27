Российский полузащитник «Монако» Александр Головин решил провести свой отпуск в родном сибирском городе Катлане. И порадовал своим появлением на футбольном поле кузбасских любителей футбола и преданных фанатов, сыграв за местную команду. Видео делится телеграм-канал Mash Siberia.

На счету Головина в товарищеской игре против гостей из соседнего Новокузнецка гол и три ассиста.

Не забыл российский легионер Лиги 1 и раздать автографы, а также сфотографироваться с желающими.

Напомним, что Головин – один из старожилов и лидеров сегодняшнего «Монако», россиянин выступает за монегасков уже почти ровно пять лет.