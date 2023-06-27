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Алексей Медведев возглавил «Новосибирск» официально

27 Июня 2023 • 21:07 Комментировать

Бывший российский форвард «Рубина» и «Крыльев Советов» Алексей Медведев – главный тренер «Новосибирска». О назначении докладывает пресс-служба сибирского клуба.

46-летний тренер сменил на посту Дениса Бояринцева, который работал в «Новосибирске» в прошлом сезоне порядка пяти месяцев, а после перебрался в «Сокол». До назначения в сибирский клуб Медведев работал в раменском «Сатурне» с 2021 по 2022 год. Ранее возглавлял «Красный», «Коломну» и «Зоркий».

Напомним, что преемник бывшего футбольного клуба «Сибирь» выступает во Второй лиге. В своей группе, группе №4 сибиряки заняли лишь пятое место по итогу минувшего сезона, пропустив вперёд «Челябинск», «Амкар», «Иртыш» и «Тюмень».

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Медведев Новосибирск
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