Павлюченко советует Сперцяну перейти в «Ньюкасл»

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал совет Эдуарду Сперцяну касательно возможного будущего в АПЛ.

Напомним, во вторник появились новости, что за молодым армянским игроком следили представители «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». Также ходят новости о конкретном интересе к Сперцяну со стороны «Аякса» и «Милана».

«Советую Эдуарду перейти в «Ньюкасл», в «Манчестер Сити» шансов у него нет, там скорее всего моментальная аренда. Можно выбрать великий клуб, но не провести ни одного матча», - цитирует Павлюченко Metaratings.

В минувшем сезоне Сперцяну удалось отличиться за «Краснодар» 14 голами и 14 ассистами в рамках РПЛ и Кубка России.

Transfermarkt оценивает 23-летнего армянина в 12 млн евро.

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