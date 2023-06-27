Терёхин: «Паршивлюк никогда не подводил «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин поделился своим мнением о продлении контракта «бело-голубыми» с 34-летним защитником Сергеем Паршивлюком. О сделке было объявлено во вторник вечером.

«Правильное решение, опытные игроки нужны команде. Стоило ли предлагать более длительный контракт? Да и на год тоже неплохо. Он качественный игрок и никогда не подводил», - цитирует Терёхина портал «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что на продление контракта с опытным игроком наверняка повлиял новый наставник динамовцев Марцел Личка.

«У него наверняка спрашивали о перспективах Паршивлюка», - добавил Терёхин.

Паршивлюк, напомним, выступает за «Динамо» с 2019 года. Футболист является воспитанником столичного «Спартака».

«Динамо» объявило о продлении контракта с Паршивлюком