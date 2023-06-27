Мирзоян дал совет Промесу

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян заявил, что ему нужно сосредоточиться на работе и игре в футбол.

Квинси Промес был приговорен амстердамским судом к 18 месяцам тюремного заключения в связи с делом о нападении на его двоюродного брата, а также его ожидает суд в Нидерландах по делу о ввозе наркотиков.

Мирзоян отметил, что эта история уже длится довольно долго, но Промес видит, что «Спартак» не бросает его и клуб поддерживает. Он признает важность этой поддержки и считает, что Промес должен оставаться спокойным, работать и играть в футбол.

«Чем больше будет работать, тем больше будет забивать за «Спартак», – сказал Мирзоян «Матч ТВ».