​«Спартак» анонсировал матчи с «Торпедо» и «Акроном» - известны даты и время

«Спартак» на своём официальном сайте анонсировал товарищеские матчи в рамках подготовки к старту следующего чемпионата России. Последние организационные вопросы этих двух игр уже были улажены.

В среду, 5 июля, «Спартак» сыграет в «Лужниках» против «Торпедо». Дерби Москвы пройдёт в закрытом режиме – трибуны будут пустыми, трансляция организована не будет.

В субботу, 8 июля, «Спартак» на базе в Тарасовке сыграет против «Акрона». Эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире.

Матчи «Спартака» против «Торпедо» и «Акрона» будут начинаться в 17:00 по московскому времени.