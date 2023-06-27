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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игроки «Динамо» устроили для Лички приветственный коридор видео

27 Июня 2023 • 20:38 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Игроки столичного «Динамо» устроили для нового наставника Марцела Лички и его тренерского штаба приветственный коридор.

«Куда же без нашей доброй традиции», - отметили в пресс-службе «бело-голубых».

Напомним, что Личка официально возглавил московский клуб лишь на прошлой неделе. До этого специалист три года проработал в «Оренбурге» и в минувшем сезоне вместе с южноуральским клубом занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, повторив клубный рекорд.

Также к работе приступил сменщик Лички в «Оренбурге» - молодой чешский специалист и бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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