Игроки столичного «Динамо» устроили для нового наставника Марцела Лички и его тренерского штаба приветственный коридор.

«Куда же без нашей доброй традиции», - отметили в пресс-службе «бело-голубых».

Напомним, что Личка официально возглавил московский клуб лишь на прошлой неделе. До этого специалист три года проработал в «Оренбурге» и в минувшем сезоне вместе с южноуральским клубом занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, повторив клубный рекорд.

Также к работе приступил сменщик Лички в «Оренбурге» - молодой чешский специалист и бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик.