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Турищев: «Карпукас всегда был неуступчивым и неординарным»

27 Июня 2023 • 20:31 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Игрок «Ростова», воспитанник столичного «Локомотива» Максим Турищев вспомнил времена клубной академии и своего давнего товарища Артёма Карпукаса. Он, напомним, в минувшем сезоне стал одним из игроков основы «железнодорожников».

«Габаритами он никогда не отличался, это сейчас он так вымахал в росте. Но он всегда был неуступчивым и неординарным», - вспоминает Турищев, добавляя, что у него было нереально сложно отобрать мяч.

Также, по воспоминаниям игрока, Карпукас практически никогда не бил по воротам. Зато умел отдать грамотный пас.

«Пасы раздавал просто космические. Особенно мне», - цитирует Турищева «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне Карпукасу удалось совершить более сотни отборов. Он стал первым игроком Российской премьер-лиги, который добился такого результата.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Турищев Артём Карпукас
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