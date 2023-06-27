Барбоза: «Фатих Карагюмрюк» не имеет денег, чтобы подписывать россиян»

Футбольный агент Паулу Барбоза уверен, что турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», цвета которого сейчас защищает Магомед Оздоев, при всём желании не сможет подписать российских игроков – у клуба просто нет для этого средств.

«Отмечу, что Оздоев, переходя в клуб, был свободным агентом. Сейчас же у «Фатиха» нет денег, чтобы покупать российских игроков, есть большое желание, но нет возможностей», - сказал Барбоза Metaratings, добавив, что сейчас подавляющее большинство футбольных клубов из Турции имеют проблемы с деньгами.

Ранее ходили слухи о том, что стамбульцы интересуются форвардом Александром Кокориным и полузащитником Далером Кузяевым.