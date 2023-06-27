​Коваленко пройдёт обследование для «Зенита»

Полузащитник Александр Коваленко близок к трансферу из «Сочи» в «Зенит». На неделе 19-летний футболист пройдёт медицинское обследование для питерского клуба. Если проблем выявлено не будет, то Коваленко подпишет с «сине-бело-голубыми» долгосрочное трудовое соглашение. Об этом рассказывают журналисты «Спорт-Экспресса».

В сезоне 2022/2023 Коваленко выступал в аренде за «Крылья Советов». В 42 матчах за этот клуб полузащитник забил два гола и отдал три голевых паса.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александра Коваленко в 2,8 миллиона евро.