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​Орлов: «Бакаев не соответствует запросам «Зенита» пока что»

27 Июня 2023 • 20:15 Комментировать (2)

Известный комментатор Геннадий Орлов сказал несколько слов о полузащитнике Зелимхане Бакаеве. Прошлым летом футболист сменил «Спартак» на «Зенит».

«Бакаев - футболист ограниченных возможностей с точки зрения развития атаки. У него мало вариантов участия в атаке. Бакаев не соответствует запросам «Зенита» пока что», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

За «Зенит» Зелимхан Бакаев провёл 26 матчей. В них 26-летний полузащитник записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Зелимхан Бакаев
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Комментарии (1)
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wertygaz
27 Июня 2023 в 20:39
И не будет уже соотвествовать, а зачем контракт есть, деньги платят.
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