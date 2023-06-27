​Орлов: «Бакаев не соответствует запросам «Зенита» пока что»

Известный комментатор Геннадий Орлов сказал несколько слов о полузащитнике Зелимхане Бакаеве. Прошлым летом футболист сменил «Спартак» на «Зенит».

«Бакаев - футболист ограниченных возможностей с точки зрения развития атаки. У него мало вариантов участия в атаке. Бакаев не соответствует запросам «Зенита» пока что», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

За «Зенит» Зелимхан Бакаев провёл 26 матчей. В них 26-летний полузащитник записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке.