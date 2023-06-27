Столичная «Родина» объявила о подписании контракт с голкипером воронежского «Факела» Алексеем Городовым. Соглашение между сторонами рассчитано на один год с возможностью продления.

Напомним, что с сезона-2021/22 Городовой защищал ворота «Факела». Вместе с воронежским клубом по итогам того сезона он вышел в Премьер-лигу.

«Он обладает не только качественной игрой на линии, но и на выходах, также хорош в розыгрыше мяча при развитии атаки. Приветствуем в составе «Родины»!», - делится пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 29-летний вратарь сыграл за «Факел» в 11 официальных матчах, пропустив в них 23 гола.

Ранее «Факел» объявил о подписании бывшего вратаря «Химок» Виталия Гудиева.