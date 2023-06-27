​«Спартак» получил деньги за Кофрие

Во вторник «Спартак» объявил о том, что защитник Максимилиано Кофрие был выкуплен «Клермоном». Согласно информации авторитетного портала transfermarkt, клуб французской Лиги 1 заплатил «красно-белым» за 26-летнего бельгийца 3,5 миллиона евро.

Как сообщает на своих страницах «РБ Спорт», «Спартак» уже получил деньги за трансфер Кофрие – они поступили в начале недели.

Как известно, в сезоне 2022/2023 Максимилиано Кофрие выступал за «Клермон» на правах аренды. В 27 официальных матчах за этот клуб рыжеволосый бельгиец записал на свой счёт один забитый гол.