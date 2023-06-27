В «Оренбурге» исключили уход Воробьёва этим летом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев исключил уход из команды этим летом форварда Дмитрия Воробьёва.

«Никаких предложений по нему нет, то, что он покинет команду, мы не рассматриваем», - кратко рассказал Андреев «Спорт-Экспрессу».

В минувшем сезоне 25-летний игрок атаки стал автором девяти голов и трёх ассистов за южноуральцев, их он оформил в рамках 24-х официальных матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тыс. евро.

Ранее сообщалось о том, что нападающим интересуется российский топ-клуб.