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Игрок «Ростова» Калинин продолжит играть в аренде за «Факел» официально

27 Июня 2023 • 19:34 Комментировать
Ростов
...
Факел
22.07 15:00

27-летний игрок обороны «Ростова» Игорь Калинин вновь будет играть за «Факел» в рамках арендного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, что Калинин провёл минувший сезон также в аренде в «Факеле». В общей сумме он вышел на поле 22 раза, отметившись одной голевой передачей.

Всего в «Ростове» Калинин находится с 2021 года, его с донским клубом связывает трёхлетний контракт.

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ воронежской команде удалось сохранить место в элите благодаря успеху в стыковых матчах против «Енисея» - 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел Игорь Калинин
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РОСТОВ ФАКЕЛ
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