27-летний игрок обороны «Ростова» Игорь Калинин вновь будет играть за «Факел» в рамках арендного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, что Калинин провёл минувший сезон также в аренде в «Факеле». В общей сумме он вышел на поле 22 раза, отметившись одной голевой передачей.

Всего в «Ростове» Калинин находится с 2021 года, его с донским клубом связывает трёхлетний контракт.

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ воронежской команде удалось сохранить место в элите благодаря успеху в стыковых матчах против «Енисея» - 3:0.