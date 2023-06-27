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​В «Марселе» ответили на вопрос об интересе к Чалову

27 Июня 2023 • 19:28 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что предложение ЦСКА по трансферу нападающего Фёдора Чалова может сделать «Марсель». Комментарий на этот счёт дал Хавьер Рибалта, который занимает должность спортивного директора провансальского клуба.

«У нас нет вообще никакого интереса к Чалову», - сказал Рибалта, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Действующий контракт связывает Фёдора Чалова с ЦСКА до конца 2024 календарного года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего российского футболиста в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марсель Фёдор Чалов Хавьер Рибалта трансферы футбола - лето 2023
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