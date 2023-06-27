Турищев выразил мнение о Карпине

Максим Турищев, нападающий «Ростова», поделился своими впечатлениями о главном тренере команды Валерии Карпине.

Он отметил, что Карпин ставит дисциплину на первое место и никогда не критикует игроков без основания.

Турищев подчеркнул, что роль Карпина сыграла важную роль в его решении перейти в «Ростов». Турищев считает, что успех Карпина в удержании команды на высоком уровне в турнирной таблице объясняется именно дисциплиной. Карпин является примером для игроков, и его подход и способность ясно выражать свои мысли и требования влияют на команду.

«Карпин умеет сплотить людей так, чтобы коллектив был семьей», – сказал Турищев в интервью «Матч ТВ».