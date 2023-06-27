​Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Сарвели

«Локомотив» достиг договорённости по трансферу нападающего Владислава Сарвели. За 25-летнего футболиста «железнодорожники» заплатят «Сочи» примерно 1 миллион евро. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывало о том, что Сарвели является главной целью «Локомотива» на усиление линии нападения.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на восьмой позиции. Матч первого тура нового сезона Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля. «Железнодорожники» будут играть против «Рубина».