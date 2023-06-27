Шавло: «Кофрие умеет играть»

Бывший функционер «Спартака» Сергей Шавло поделился комментарием о переходе защитника Максимилиано Кофрие из стана «красно-белых» в «Клермон» на постоянной основе. Минувший сезон бельгиец провел во французском клубе на правах аренды.

«Спартак» получил деньги за Кофрие, а это уже плюс. Во Франции он же играет, а у нас его сразу начали хаять. К сожалению, у нас такое происходит часто. Кофрие играть умеет», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» получил за трансфер 26-летнего футболиста три с половиной миллиона евро.

Сезон–2022/23 «Клермон» завершил на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.