«Локомотив» оформит трансфер нападающего до конца недели

Московский «Локомотив» планирует усилить свою атакующую линию.

По информации «Чемпионата», в разработке «железнодорожников» на данный момент находятся четыре кандидата: Владислав Сарвели («Сочи»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Тимур Сулейманов («Пари НН») и Дмитрий Полоз (свободный агент). Ранее из гонки выбыл форвард «Ахмата» Мохамед Конате. Сообщалось, что «красно-зеленые» не смогли договориться с грозненским клубом по сумме трансфера.

По данным источника, «Локомотив» намерен закрыть сделку по одному из нападающих до конца текущей недели.

В минувшей кампании «железнодорожники» набрали 45 очков, финишировав на восьмой строчке в РПЛ.