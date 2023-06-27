Литвинов назвал цель «Спартака» на сезон

Один из лидеров «Спартака», молодой полузащитник Руслан Литвинов назвал цель «красно-белых» на грядущий футбольный сезон.

«Цели у нас, конечно, есть и кроме как побеждать в чемпионате, в Кубке России, других быть не может. Будем делать всё возможное для этого», - цитирует Литвинова корреспондент «Спорт-Экспресса».

Напомним, что по итогам сезона предыдущего спартаковцы заняли третье место в Премьер-лиге и получили бронзовые медали. В Кубке России на стадии второго полуфинала Пути регионов подопечные Гильермо Абаскаля вылетели от тольяттинского «Акрона» из Первой лиги.

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