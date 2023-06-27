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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов назвал цель «Спартака» на сезон

27 Июня 2023 • 18:59 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Один из лидеров «Спартака», молодой полузащитник Руслан Литвинов назвал цель «красно-белых» на грядущий футбольный сезон.

«Цели у нас, конечно, есть и кроме как побеждать в чемпионате, в Кубке России, других быть не может. Будем делать всё возможное для этого», - цитирует Литвинова корреспондент «Спорт-Экспресса».

Напомним, что по итогам сезона предыдущего спартаковцы заняли третье место в Премьер-лиге и получили бронзовые медали. В Кубке России на стадии второго полуфинала Пути регионов подопечные Гильермо Абаскаля вылетели от тольяттинского «Акрона» из Первой лиги.

​Литвинова признали лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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Комментарии (1)
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wertygaz
27 Июня 2023 в 20:34
Чет в прошлом сезоне все возможное не делали, во втором круге вообще Ваньку валяли... Случайно на 3 месте удержались, когда судьи вдруг Карпину перестали дарить пенальти... а так бы и медалей не было...
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