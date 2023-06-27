Ярошик провёл уже две тренировки у руля «Оренбурга»

Новоиспечённый наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик уже полностью включился в работу на новом посту.

Так, чешский специалист, сменивший другого чеха, Марцела Личку, провёл у руля южноуральской команды уже две тренировки.

«Команда встретила в спокойном режиме, провели собрание, поговорили о планах, обо всем. Сразу включились в работу», - цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного директора оренбуржцев Дмитрия Андреева.

Напомним, что при Личке в минувшем сезоне «Оренбургу» удалось повторить рекорд, установленный клубом за время выступления в Премьер-лиге – а именно седьмое место в турнирной таблице.

Более подробно о том, какой путь Ярошик прошёл до того, как стал тренером клуба РПЛ, мы писали в нашем материале.