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Ярошик провёл уже две тренировки у руля «Оренбурга»

27 Июня 2023 • 18:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Новоиспечённый наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик уже полностью включился в работу на новом посту.

Так, чешский специалист, сменивший другого чеха, Марцела Личку, провёл у руля южноуральской команды уже две тренировки.

«Команда встретила в спокойном режиме, провели собрание, поговорили о планах, обо всем. Сразу включились в работу», - цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного директора оренбуржцев Дмитрия Андреева.

Напомним, что при Личке в минувшем сезоне «Оренбургу» удалось повторить рекорд, установленный клубом за время выступления в Премьер-лиге – а именно седьмое место в турнирной таблице.

Более подробно о том, какой путь Ярошик прошёл до того, как стал тренером клуба РПЛ, мы писали в нашем материале.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Дмитрий Андреев
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