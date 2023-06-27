Бувач: «Паршивлюк в будущем станет хорошим тренером»

Желько Бувач, занимающий пост заместителя генерального директора по спорту в столичном «Динамо», прокомментировал новый контракт с 34-летним защитником Сергеем Паршивлюком.

«Мы рады продолжить сотрудничество с Паршем. Молодые футболисты могут брать пример. Профессионализм, лидерские качества, командный дух… А также футбольный интеллект. Всё это даёт ему в будущем стать прекрасным тренером», - цитирует Бувача клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне Паршивлюк помог «Динамо» в 23-х официальных матчах, в которых по разу ему удалось забить гол и отметиться ассистом.

Подробности нового соглашения между игроком и столичным клубом читайте в нашей новости.