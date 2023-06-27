Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Скопинцев рассказал, что возвращался домой из отпуска 33 часа

27 Июня 2023 • 18:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, как возвращался в Москву после отпуска, который провёл в Крыму.

«В Воронеже отдыхал, в Крыму, купался, сил набирался, радовал семью своим присутствием. Обратная дорога из Крыма долгой была: добирался 33 часа. Дорога весело прошла, теперь к поездкам на поездах в сезоне более чем готов», - улыбаясь рассказал футболист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, вчера динамовцы приступили к подготовке к новому сезону под руководством нового главного тренера – чешского специалиста Марцела Лички.

Кстати, ранее его одноклубник Роберто Фернандес рассказал свою историю возвращения в Москву после отпуска. Только его дорога пролегала через несколько стран и аэропортов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Скопинцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
18:49 · Россия. Премьер-лига
Ярошик провёл уже две тренировки у руля «Оренбурга»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Бувач: «Паршивлюк в будущем станет хорошим тренером»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев рассказал, что возвращался домой из отпуска 33 часа
18:22 · Россия. Первая лига
Маркос Гильерме покинул «Химки» официально
18:19 · Россия. Премьер-лига
Бушманов перечислил позиции, которые должен усилить «Спартак»
18:13 · Россия. Первая лига
«Торпедо» рассталось с Караевым официально
18:10 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявило о продлении контракта с Паршивлюком официально
18:08 · Россия. Премьер-лига
Чемпион России в составе «Спартака» пополнил «Уфу» официально
18:01 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Карраскаль способен играть за сильный итальянский клуб»
17:37 · Россия. Премьер-лига
«Марсель» готов сделать предложение ЦСКА по Чалову слухи
17:29 · Россия. Премьер-лига
Баранник выделил главного соперника «Зенита» в новом сезоне РПЛ
17:21 · Кубок России
Баранник считает, что «Зенит» может сделать ставку на Кубок России
17:18 · Россия. Премьер-лига
В РФС не могут гарантировать честность всех судей
17:04 · Россия. Премьер-лига
Тарасов считает, что Марадишвили — футболист приличного уровня
16:55 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Хочется увидеть серьезный прогресс в игре Захаряна»
Все новости
Рекомендуем