Скопинцев рассказал, что возвращался домой из отпуска 33 часа

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, как возвращался в Москву после отпуска, который провёл в Крыму.

«В Воронеже отдыхал, в Крыму, купался, сил набирался, радовал семью своим присутствием. Обратная дорога из Крыма долгой была: добирался 33 часа. Дорога весело прошла, теперь к поездкам на поездах в сезоне более чем готов», - улыбаясь рассказал футболист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, вчера динамовцы приступили к подготовке к новому сезону под руководством нового главного тренера – чешского специалиста Марцела Лички.

Кстати, ранее его одноклубник Роберто Фернандес рассказал свою историю возвращения в Москву после отпуска. Только его дорога пролегала через несколько стран и аэропортов.