​Европейский клуб сделал предложение по Чалову

Нападающий Фёдор Чалов имеет вариант продолжения карьеры в Европе. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», официальное предложение ЦСКА по Чалову направил ПАОК. Греческий клуб готов заплатить 4 миллиона евро за 60% экономических прав на футболиста.

Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. В настоящий момент 25-летний футболист ведёт переговоры о пролонгации трудового соглашения.

В сезоне 2022/2023 Фёдор Чалов забил 24 гола и отдал шесть результативных передач в 41 официальном матче за ЦСКА. Портал transfermarkt оценивает россиянина в 12 миллионов евро.