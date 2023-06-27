Бушманов перечислил позиции, которые должен усилить «Спартак»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить «Спартаку» этим летом.

«Спартаку» в первую очередь нужен новый центральный защитник. Если команда не сможет решить эту проблему, то будет очень тяжело бороться за что-то большее в новом сезоне», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Помимо этого, эксперт считает, что «красно-белым» необходимо приобрести полузащитника и левого защитника.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 21-23 июля.